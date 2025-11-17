Calciomercato Milan, Tare culla una suggestione clamorosa per gennaio! Dibattito interno, può arrivare a Milanello per un motivo

Calciomercato Milan, i rossoneri cullano la clamorosa suggestione Thiago Silva per gennaio: dibattito aperto. Ultime

Quella che era iniziata come una semplice suggestione sta ora acquistando corpo e credibilità. Il ritorno di Thiago Silva al Milan non è più considerato una pura utopia, ma una possibilità concreta da valutare già nella finestra di mercato di gennaio, come riportato da Repubblica.

Il difensore brasiliano, la cui carriera è stata costellata di successi anche dopo l’addio al Milan, rappresenterebbe un innesto di altissima esperienza per il reparto difensivo rossonero, spesso in difficoltà. L’operazione, se concretizzata, avrebbe un forte impatto emotivo sui tifosi, che conservano un ricordo splendido del “Monstro”.

Calciomercato Milan, dibattito interno su Thiago Silva: opportunità o rischio?

All’interno del Milan, la possibilità ha scatenato un dibattito aperto tra le figure dirigenziali. Esistono due fazioni distinte:

Da una parte, c’è chi coglierebbe l’opportunità al volo, vedendo in Thiago Silva la chiave per dare stabilità, leadership e una mentalità vincente alla squadra in vista della seconda metà della stagione. La sua esperienza sarebbe cruciale per i giovani difensori.

Dall'altra, c'è chi ritiene che il difensore (che compirà 41 anni a settembre) abbia ormai fatto il suo tempo e che un eventuale ingaggio, sebbene per pochi mesi, possa rappresentare un rischio inutile dal punto di vista economico e tecnico, rallentando la crescita dei titolari.

Nonostante le perplessità legate all’età, la sua leadership e la profonda conoscenza dell’ambiente Milanello giocano a suo favore. L’ipotesi di rivedere Thiago Silva con la maglia rossonera già a gennaio non è mai stata così vicina alla realtà.