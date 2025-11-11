Thiago Silva, spunta l’aneddoto che accende i ricordi dei tifosi del Milan: è successo poco prima del trasferimento del brasiliano in rossonero

Thiago Silva, indimenticato difensore del Milan, è stato ad un passo dall’Inter prima del trasferimento in rossonero a gennaio del 2009

Serginho, ex terzino del Milan, ha rivelato un curioso retroscena di calciomercato Milan ai colleghi de La Gazzetta dello Sport che riguarda l’arrivo di Thiago Silva in maglia rossonera.

Serginho ammette di aver suggerito il difensore brasiliano all’allora amministratore delegato Adriano Galliani e al direttore sportivo Ariedo Braida:

PAROLE – «Segnalai Thiago Silva a Galliani e Braida, quest’ultimo se ne innamorò».

Il colpo fu una vera e propria beffa per i cugini: Thiago Silva aveva già un pre contratto con l’Inter e su di lui c’era anche il Villarreal. Tuttavia, l’incontro con i dirigenti del Milan fu decisivo: «gli parlammo e scelse il Milan in cinque minuti».

Due fattori convinsero il giovane Thiago Silva: il «blasone del club» e la possibilità di crescere «al fianco di uno come Nesta». Serginho conclude soddisfatto: «Con il senno di poi direi che ha fatto bene, con buona pace dei cugini nerazzurri…»