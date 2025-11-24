Calciomercato Milan, Thiago Silva il grande obiettivo per gennaio? Arriva il consiglio al club rossonero, colpo possibile

Calciomercato Milan, il grande sogno per gennaio è Thiago Silva: Pellegatti ha consigliato al club rossonero di prendere il brasiliano

Carlo Pellegatti, intervenuto nel programma sportivo Pressing su Mediaset, ha focalizzato l’attenzione del Milan sul prossimo mercato invernale, ritenuto cruciale per le ambizioni Scudetto della squadra rossonera.

Calciomercato Milan, la richiesta di spesa e l’allarme difesa

Il giornalista non ha usato mezzi termini, chiedendo alla dirigenza un intervento massiccio durante la sessione di gennaio per rinforzare la rosa:

PAROLE – «A gennaio devono aprire il salvadanaio per puntare allo Scudetto».

Secondo Pellegatti, la priorità assoluta è il reparto difensivo, giudicato eccessivamente scoperto in caso di emergenza:

PAROLE – «Serve un difensore centrale, chi gioca se viene un raffreddore a Gabbia?».

L’attuale rosa, seppur forte, è considerata troppo risicata per affrontare l’intera stagione su più fronti, specialmente in un campionato equilibrato come quello attuale.

Il sogno Thiago Silva e la fede Berlusconiana

L’appello di Pellegatti si è poi trasformato in un desiderio passionale, evocando la figura di una leggenda rossonera e l’era Berlusconi:

«Thiago Silva lo andrei a prendere io in Brasile, sono berlusconiano e Silvio Berlusconi lo avrebbe ripreso».

Questa dichiarazione non solo esprime la nostalgia per l’ex rossonero, ma sottolinea anche la convinzione che, per puntare al massimo obiettivo, siano necessarie figure carismatiche e di assoluto spessore internazionale, come quelle che erano solite arrivare sotto la gestione storica. Per Pellegatti, solo un mercato coraggioso può alimentare il sogno Scudetto.