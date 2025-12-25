Calciomercato Milan, retroscena Thiago Silva! C’entra Ibrahimovic, cosa è successo prima della firma del brasiliano col Porto

Calciomercato Milan, spunta il retroscena sul mancato ritorno di Thiago Silva: solo Ibrahimovic a favore, no anche di Allegri

Il ritorno romantico di Thiago Silva a San Siro resterà soltanto una suggestione di mercato andata in frantumi contro il muro della realtà societaria. Secondo quanto rivelato da TMW, dietro il tentativo di riportare il difensore brasiliano in rossonero c’era la firma d’autore di Zlatan Ibrahimovic, ma il suo pressing solitario non è bastato a convincere il resto del club.

Calciomercato Milan, il retroscena su Thiago Silva: Ibra contro tutti

Zlatan ha provato a vestire i panni del mediatore, convinto che l’esperienza e il carisma dell’ex compagno potessero blindare una difesa spesso in affanno sotto la gestione di Massimiliano Allegri. Tuttavia, il Senior Advisor di RedBird si è trovato isolato in questa battaglia:

Muro dirigenziale: Il rifiuto è arrivato in modo compatto da tutta l’area tecnica e gestionale. L’Amministratore Delegato Giorgio Furlani ha guidato il fronte del “no”, privilegiando profili più giovani e futuribili in linea con la politica societaria.

Il parere di Allegri: Nonostante le voci iniziali parlassero di un gradimento tecnico, anche il mister non ha acceso la "luce verde". Allegri, pur stimando il giocatore, preferirebbe profili con maggiore integrità fisica per sostenere i ritmi del suo 3-5-2.

Una scelta di prospettiva

La decisione di bocciare il ritorno di Thiago Silva conferma la volontà del Milan di non guardare al passato. Con gli slot extracomunitari già al centro di riflessioni profonde (tra il neoacquisto Arizala e la stellina Kostic), la società preferisce investire su difensori come Joe Gomez o Dragusin.