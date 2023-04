Calciomercato Milan: il tesoretto arriva dalla Champions League

La Champions League, oltre che grande prestigio, potrà dare alle casse del Milan tanta liquidità per il prossimo calciomercato

Sarà una sessione di calciomercato molto importante quella che attende il Milan. I rossoneri dovranno rinforzare la rosa soprattutto nel reparto offensivo. I tifosi si aspettano grandi colpi ed una mano potrà darla la Champions League.

Come riporta Gianlucadimarzio.com, i rossoneri hanno fin qui ottenuto ben 71,4 milioni di euro dalla loro campagna europea arrivata ai quarti di finale. In caso di passaggio in semifinale si aggiungerebbero altri 12,5 milioni di euro, senza contare gli incassi dello stadio delle prossime partite e il market pool, ovvero il riconoscimento economico che la UEFA distribuisce in base al valore proporzionale di ciascun mercato televisivo rappresentato dai club partecipanti alla competizione.