Calciomercato Milan, la strategia di Igli Tare tra colpi immediati e il sogno Vlahovic. Segui gli aggiornamenti

Il mercato di riparazione dei rossoneri entra nel vivo sotto una nuova, ambiziosa direzione. La filosofia di Via Aldo Rossi, come riportato da Calciomercato.com, punta a un equilibrio perfetto tra sostenibilità finanziaria e competitività immediata. Il nuovo DS del Milan, Igli Tare — dirigente albanese celebre per il suo intuito nel pescare talenti internazionali — sta lavorando alacremente per consegnare a Massimiliano Allegri una rosa capace di lottare per i vertici. Il tecnico livornese, noto per il suo pragmatismo e la capacità di gestire i campioni, attende rinforzi chiave per consolidare il nuovo corso tattico del Diavolo.

I nuovi volti a Milanello: Füllkrug e il talento Arizala

Il primo grande colpo porta il nome di Niclas Füllkrug. L’attaccante tedesco, un vero “panzer” d’area di rigore abile nel gioco aereo, arriva dal West Ham con la formula del prestito gratuito e diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Il calciatore è già arrivato nel centro sportivo dei meneghini per le visite mediche e sarà a disposizione di Allegri per la sfida del 2 gennaio contro il Cagliari.

Sul fronte dei giovani, Igli Tare ha blindato Juan David Arizala, esterno colombiano classe 2005 prelevato dall’Independiente Medellín per 3 milioni di euro. Il ragazzo occupa il primo slot da extracomunitario e la società sta valutando se aggregarlo subito alla formazione Milan Futuro o girarlo in prestito per fargli fare esperienza.

Rebus Difesa: Joe Gomez e la suggestione Federico Gatti

La priorità del Diavolo resta però un difensore centrale. Il preferito è Joe Gomez, difensore duttile del Liverpool capace di coprire più ruoli, ma lo scoglio è rappresentato da Arne Slot, l’allenatore dei Reds che non ha ancora dato il semaforo verde alla partenza.

In parallelo, emerge un retroscena clamoroso: Massimiliano Allegri avrebbe chiamato personalmente Federico Gatti, il grintoso difensore della Juventus, per convincerlo al trasferimento. Per superare il muro dei bianconeri, Igli Tare sta valutando l’inserimento di Koni De Winter — centrale belga solido e tecnico — in uno scambio che aiuterebbe il club torinese anche per le liste UEFA.

Operazione Vlahovic: il piano diplomatico con Kostic

L’ultima mossa strategica riguarda Andrej Kostic, talento cristallino del Partizan Belgrado. L’acquisto del giovane serbo non è solo una scelta tecnica, ma una mossa diplomatica guidata dal nuovo DS rossonero. L’agente di Kostic è infatti Darko Ristic, lo stesso che cura gli interessi di Dusan Vlahovic, il formidabile bomber della Juventus in scadenza nel 2026. Portare Kostic a Milano significherebbe costruire una corsia preferenziale per tentare, tra un anno, il colpo del secolo a parametro zero.