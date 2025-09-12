Calciomercato Milan, Tare lo blinda! Accordo praticamente raggiunto, ufficialità nei prossimi giorni

Calciomercato Milan, Igli Tare blinda Alexis Saelemaekers: accordo praticamente raggiunto per il prolungamento del belga

Il primo giorno di raduno era stato un momento di verità per Alexis Saelemaekers. Ai microfoni dei canali ufficiali del club, il talentuoso esterno belga era stato categorico: “Sono tornato al Milan per restarci”. Una dichiarazione che suonava come una sfida, soprattutto dopo due stagioni in prestito che avevano fatto dubitare molti del suo futuro in rossonero. Eppure, a distanza di mesi, quelle parole non solo sono state mantenute, ma si sono trasformate in una rivincita personale e professionale che ha sorpreso i più scettici. La sua determinazione a vestire la maglia rossonera è stata più forte di qualsiasi sirena di mercato, e ora il calciomercato Milan lo sta premiando.

Nel corso di questa frenetica sessione di calciomercato estivo, diverse squadre europee si sono fatte avanti per assicurarsi le sue prestazioni. Offerte concrete sono arrivate sui tavoli di via Aldo Rossi, ma Saelemaekers non ha mai preso in seria considerazione nessuna di queste opportunità. La sua priorità assoluta è sempre stata una: dimostrare il suo valore al Milan. Una scelta di cuore e di testa che ha ripagato. Smentendo tutti coloro che lo davano per partente, l’ex Anderlecht si è guadagnato un ruolo di primo piano nel nuovo corso tecnico della squadra. La sua dedizione e il suo impegno negli allenamenti e in campo non sono passati inosservati, convincendo appieno la dirigenza e lo staff tecnico.

E l’esito di questa tenacia è lampante. Come riportato da Tuttosport, per Alexis Saelemaekers la rivincita è totale. Non solo è rimasto a Milanello, ma è diventato un punto fermo della formazione titolare di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan. La sua duttilità e la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli offensivi e di copertura lo hanno reso un giocatore imprescindibile per il nuovo schema tattico. Allegri, con il supporto del nuovo direttore sportivo Igli Tare, ha riconosciuto immediatamente le sue qualità, rendendolo uno dei pilastri su cui costruire il progetto tecnico del Milan.

Le ottime prestazioni in campo hanno spinto la dirigenza a prendere una decisione importante. Il club ha infatti avviato i contatti con l’agente del giocatore, Stipic, per blindarlo a lungo termine. Il rinnovo del contratto di Saelemaekers è ora in discussione, con l’obiettivo di prolungare l’accordo fino al 2030. Un segnale forte di fiducia e un riconoscimento del suo valore inestimabile. Non solo la durata, ma anche l’ingaggio sarà rivisto al rialzo: il suo stipendio passerà da due a tre milioni di euro, un aumento significativo che sottolinea l’importanza del giocatore nelle gerarchie rossonere.

Questo rinnovo contrattuale non è solo un atto formale, ma il culmine di un percorso di crescita e sacrificio. La storia di Saelemaekers al Milan è un esempio di come la perseveranza possa superare ogni ostacolo. Dopo due prestiti consecutivi, è riuscito a riprendersi ciò che voleva, dimostrando a tutti che non era un semplice comprimario. La sua rivincita è un messaggio potente a tutti i tifosi e addetti ai lavori: Alexis Saelemaekers non è solo tornato per restare, ma per diventare una delle stelle più luminose del Milan di Allegri e Tare, un club che sta gettando le basi per un futuro di successi.