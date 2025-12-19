Calciomercato Milan, Tare insiste per Kostic: prima offerta ufficiale al Partizan. E quel dettaglio può fare la differenza

Calciomercato Milan, Igli Tare insiste per Kostic e ha inviato la prima offerta ufficiale al Partizan Belgrado: cosa manca per chiudere

Il Milan fa sul serio per Andrej Kostić. Non si tratta più solo di un monitoraggio superficiale, ma di una trattativa “reale e concreta”, come confermato dall’esperto di mercato Daniele Longo. Il club rossonero ha individuato nel classe 2007 del Partizan Belgrado il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo con una prospettiva a lungo termine.

Calciomercato Milan, la trattativa: distanza sulle cifre

I contatti tra via Aldo Rossi e la dirigenza serba sono costanti ormai da diversi giorni, ma resta da colmare il divario economico tra domanda e offerta:

L’offerta del Milan: Il club rossonero mette sul piatto un investimento complessivo di circa 6-7 milioni di euro , comprensivi di bonus legati ai risultati e alla crescita del calciatore.

La richiesta del Partizan: Il club di Belgrado, conscio del valore del proprio gioiello (già autore di 8 gol in campionato con un minutaggio ridotto), chiede una cifra superiore per lasciar partire il ragazzo già nella finestra di gennaio.

Identikit del talento

Kostić rappresenta il prototipo dell’attaccante moderno che piace a Igli Tare: