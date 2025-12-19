Mercato Milan, rossoneri in pressing per Kostic del Partizan: la situazione. Segui le ultimissime sui rossoneri

Le manovre di calciomercato in casa Milan non si fermano mai, nemmeno lontano dalle sessioni ufficiali. Secondo quanto riferito dall’esperto di trattative Matteo Moretto, intervenuto recentemente in un approfondimento video sul canale YouTube di Fabrizio Romano (fonte ufficiale dell’indiscrezione), i rossoneri avrebbero messo nel mirino un nuovo talento internazionale. Si tratta del giovane Kostic, promettente prospetto del Partizan Belgrado, profilo che rispecchia perfettamente la nuova linea verde tracciata dalla dirigenza di via Aldo Rossi.

La strategia di Igli Tare per il futuro del Diavolo

Dietro questo forte interesse si staglia la figura di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan. Il dirigente albanese, noto per la sua incredibile capacità di osservazione e per aver scoperto numerosi campioni durante la sua lunga carriera, sta lavorando alacremente per anticipare la concorrenza europea. Il nuovo DS rossonero vede in Kostic un investimento mirato per rinforzare la rosa del Diavolo, confermando la volontà della società di puntare su calciatori di prospettiva capaci di generare valore sia tecnico che economico nel medio periodo.

Il ruolo di Massimiliano Allegri nel progetto tattico

L’eventuale arrivo del talento serbo dovrà poi essere gestito con sapienza da Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico livornese, stratega esperto e grande gestore di spogliatoi complessi, ha già dato il suo benestare alla ricerca di profili dinamici. L’obiettivo del nuovo mister del Milan è quello di integrare forze fresche in un sistema di gioco che possa esaltare le doti di campioni già affermati. Tra questi spicca Rafael Leao, l’ala sinistra portoghese dotata di uno scatto bruciante e di un dribbling ipnotico, che trarrebbe giovamento da nuovi partner d’attacco pronti a rifornirlo.

Un Milan sempre più internazionale

L’interesse per il gioiellino del Partizan Belgrado dimostra come la rete di osservatori dei rossoneri sia estremamente attiva nei Balcani, area storicamente fertile per il calcio mondiale. Oltre ai giovani, la spina dorsale del team rimane solida grazie a leader come Mike Maignan, il portiere francese insuperabile tra i pali e fondamentale nella costruzione dal basso, e Theo Hernandez, il laterale mancino francese famoso per le sue travolgenti discese offensive.

In conclusione, la sinergia tra la visione di Igli Tare e l’esperienza tattica di Allegri promette di regalare ai tifosi una squadra sempre più competitiva e proiettata verso il futuro. L’affare Kostic potrebbe essere solo il primo di una serie di colpi pronti a infiammare l’ambiente del Diavolo.