Calciomercato Milan, Tare punta l’esubero della big inglese! Duello col top club in Serie A, possibile assalto a gennaio

Calciomercato Milan, Igli Tare pensa a Kalvin Phillips, centrocampista esubero del Manchester City: c’è anche la Juve

Un affare di mercato che si preannuncia discutibile, un flop che il Manchester City sembra voler “regalare” pur di liberarsene. Stiamo parlando di Kalvin Phillips, il centrocampista inglese che, secondo le indiscrezioni del giornalista turco Ekrem Konur, è finito nel mirino di due big della Serie A: il calciomercato Milan e la Juventus. L’operazione potrebbe concretizzarsi già a gennaio, o più probabilmente nella sessione estiva, data la situazione complessa del giocatore.

Trent’anni a fine dicembre, Phillips è una vecchia conoscenza del calcio italiano, dato che era già stato accostato ai bianconeri negli ultimi mesi della precedente gestione di Massimiliano Allegri. Attualmente ai margini del progetto tecnico di Pep Guardiola, il mediano è fermo ai box dopo un’operazione al tendine d’Achille, un infortunio che ha impedito al City di cederlo nella scorsa finestra di mercato. Con un contratto che lo lega ai Citizens fino a giugno 2028 e un ingaggio oneroso di quasi 8 milioni di euro lordi, la squadra dello sceicco Mansur farà un nuovo tentativo a gennaio, anche perché il giocatore è stato escluso dalla lista Champions League.

La storia di Phillips al Manchester City è stata un vero e proprio fallimento. Arrivato nel 2022 per quasi 50 milioni di euro dopo aver impressionato con la maglia del Leeds, il centrocampista non ha mai rispettato le aspettative. Dopo solo un anno e mezzo è stato ceduto in prestito al West Ham e, più recentemente, all’Ipswich. In tre anni e qualche mese con il City ha disputato appena 32 presenze, segnato un solo gol e, pur avendo vinto sette trofei, non è stato mai protagonista.

Questo scenario solleva un interrogativo cruciale per il Milan e la Juventus: cosa potrebbero dare Kalvin Phillips? L’acquisto appare altamente rischioso. Phillips è un centrocampista che ha palesato limiti tecnici e fisici, e che ora è reduce da un infortunio serio. La sua condizione atletica e la sua capacità di adattarsi a un nuovo campionato sono incognite non indifferenti. Per il Milan del direttore sportivo Igli Tare e per l’allenatore Allegri, il rischio di prendere un giocatore che potrebbe non essere all’altezza è elevato.

Nonostante tutto, la possibilità di un affare vantaggioso esiste: il City, pur di liberarsi dell’onere del suo ingaggio, sarebbe disposto a cederlo in prestito gratuito con un riscatto a pochi milioni. L’opportunità di avere un centrocampista di esperienza internazionale a costo quasi zero potrebbe essere un fattore decisivo. Tuttavia, la storia recente di Phillips solleva molti dubbi e impone una riflessione attenta da parte dei vertici rossoneri e bianconeri prima di tentare questa mossa di mercato.