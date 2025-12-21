Calciomercato Milan, Tare pianifica la doppia cessione a gennaio? Primi ragionamenti, loro due in partenza

Calciomercato Milan, Igli Tare deve pensare anche alle uscite in vista di gennaio: Nkunku e Santiago Gimenez non sono intoccabili

Il Milan si prepara a cambiare copione. Con l’avvicinarsi di gennaio, la dirigenza rossonera ha deciso di intervenire pesantemente nel reparto avanzato per rimediare a una prima parte di stagione deludente. Secondo Calciomercato.com, Igli Tare ha impresso l’accelerata decisiva per portare a Milano Niclas Füllkrug, con l’operazione che attende solo il via libera finale di RedBird e del West Ham all’inizio della prossima settimana.

Calciomercato Milan, Il Panzer per Allegri e il “caso” Nkunku

L’innesto del tedesco risponde a una necessità tattica precisa: dare peso a un’area di rigore finora troppo vuota. Se Füllkrug rappresenta il volto nuovo, Christopher Nkunku potrebbe essere quello partente.

Summit con Zahavi: Entro fine anno è previsto un incontro chiave tra Tare e il super agente Pini Zahavi . Oltre a giovani talenti e alla suggestione (difficile) Lewandowski, il tema centrale sarà il futuro del francese.

Entro fine anno è previsto un incontro chiave tra Tare e il super agente . Oltre a giovani talenti e alla suggestione (difficile) Lewandowski, il tema centrale sarà il futuro del francese. Nkunku cedibile: Arrivato per 38 milioni più bonus, l’ex Chelsea è la “copia sbiadita” del campione ammirato a Lipsia. Con zero gol a referto e un’evidente infelicità, il club ha deciso di ascoltare offerte: l’addio anticipato è ora una possibilità concreta.

Gimenez: l’infortunio blocca il mercato

Situazione differente per Santiago Gimenez. Nonostante i dubbi sul suo rendimento, il “Bebote” è destinato a restare a Milanello.