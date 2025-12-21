Calciomercato
Calciomercato Milan, Tare pianifica la doppia cessione a gennaio? Primi ragionamenti, loro due in partenza
Calciomercato Milan, Igli Tare deve pensare anche alle uscite in vista di gennaio: Nkunku e Santiago Gimenez non sono intoccabili
Il Milan si prepara a cambiare copione. Con l’avvicinarsi di gennaio, la dirigenza rossonera ha deciso di intervenire pesantemente nel reparto avanzato per rimediare a una prima parte di stagione deludente. Secondo Calciomercato.com, Igli Tare ha impresso l’accelerata decisiva per portare a Milano Niclas Füllkrug, con l’operazione che attende solo il via libera finale di RedBird e del West Ham all’inizio della prossima settimana.
Calciomercato Milan, Il Panzer per Allegri e il “caso” Nkunku
L’innesto del tedesco risponde a una necessità tattica precisa: dare peso a un’area di rigore finora troppo vuota. Se Füllkrug rappresenta il volto nuovo, Christopher Nkunku potrebbe essere quello partente.
- Summit con Zahavi: Entro fine anno è previsto un incontro chiave tra Tare e il super agente Pini Zahavi. Oltre a giovani talenti e alla suggestione (difficile) Lewandowski, il tema centrale sarà il futuro del francese.
- Nkunku cedibile: Arrivato per 38 milioni più bonus, l’ex Chelsea è la “copia sbiadita” del campione ammirato a Lipsia. Con zero gol a referto e un’evidente infelicità, il club ha deciso di ascoltare offerte: l’addio anticipato è ora una possibilità concreta.
Gimenez: l’infortunio blocca il mercato
Situazione differente per Santiago Gimenez. Nonostante i dubbi sul suo rendimento, il “Bebote” è destinato a restare a Milanello.
- Stop forzato: L’operazione alla caviglia richiederà dalle 6 alle 8 settimane di recupero.
- Permanenza obbligata: Lo stop fisico ha fatto raffreddare l’interesse dei club acquirenti, complicando una possibile cessione. Gimenez resterà dunque in rossonero, giocandosi il posto con Füllkrug nella speranza di non perdere il treno per il Mondiale 2026.