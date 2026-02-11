Calciomercato Milan, clamoroso retroscena Mateta! Tare decisivo? Ecco come è andata col francese

Calciomercato Milan, spunta il clamoroso retroscena sul mancato arrivo di Mateta: decisivi gli interventi di Tare e del medico sociale Mazzoni

Il calciomercato invernale del Milan si è chiuso con un colpo di scena che ha evitato ai rossoneri un investimento rischioso da oltre 35 milioni di euro. La trattativa per Jean-Philippe Mateta, che sembrava ormai conclusa nell’ultimo giorno di gennaio, è saltata a un passo dalla firma. Secondo quanto rivelato dal giornalista Franco Ordine, dietro il “dietrofront” milanista si nasconde un lavoro di squadra diplomatico e medico che ha evitato quella che è stata definita una vera e propria “sòla”.

Calciomercato Milan, il retroscena: strategia e “allarme” medico

L’operazione, tessuta sull’asse Furlani-Ibrahimovic con il supporto tecnico di Moncada, è naufragata a causa di dubbi sulla salute dell’attaccante francese del Crystal Palace:

La “Dritta” di Tare: Nonostante l’operazione fosse stata impostata dai vertici, è stato il DS Igli Tare a lanciare l’allarme in tempo utile. Grazie ai suoi canali e alla conoscenza profonda del mercato internazionale, Tare avrebbe ricevuto informazioni cruciali sulla precarietà fisica del ginocchio di Mateta, suggerendo massima cautela alla dirigenza.

L’allarme è diventato certezza scientifica grazie al , responsabile dell’area medica rossonera. Un supplemento di visite mediche approfondite, condotto con estrema perizia, ha riscontrato un problema fisico che avrebbe tenuto il giocatore ai box per mesi (si parla di 3-4 mesi di stop e possibile operazione). Scelta Condivisa: Di fronte al responso medico e ai dubbi sollevati da Tare, il Milan ha deciso di ritirarsi dall’affare, nonostante le pressioni del Crystal Palace e la necessità di un rinforzo in attacco dopo i fastidi muscolari di Leão e Pulisic.

La squadra resta compatta

Come dichiarato dallo stesso Tare a margine della sfida col Bologna: “L’operazione Mateta riguardava il futuro. Abbiamo riscontrato un problema fisico e deciso di non andare avanti. Insieme ad Allegri abbiamo scelto di proseguire con questo gruppo”. La fiducia della società è ora tutta riposta nel rientro di Gimenez e nella solidità di Füllkrug.