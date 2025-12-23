 Calciomercato Milan, cosa fare senza il rinnovo di Maignan?
Connect with us

Calciomercato

Calciomercato Milan, cosa fare senza il rinnovo di Maignan? Tare ha le idee chiare: può arrivare lui in porta

Published

1 ora ago

on

By

Tare

Calciomercato Milan, in caso di definitiva fumata nera sul fronte Maignan Igli Tare ha le idee chiare: Hugo Souza il primo nome per la porta

Il futuro della porta rossonera è a un bivio. Mentre il rinnovo di Mike Maignan vive una preoccupante fase di stallo (richiesta da 8 milioni contro l’offerta del club), il DS Igli Tare ha già individuato il profilo ideale per evitare un nuovo “caso Donnarumma”. Il nome in cima alla lista è Hugo Souza, gigante brasiliano del Corinthians, come riportato da Sport Mediaset.

Calciomercato Milan, identikit di un numero uno: chi è Hugo Souza

Classe 1999, soprannominato “Neneca”, Souza è un portiere moderno che unisce un fisico imponente (199 cm) a riflessi straordinari. Ecco perché il Milan ha deciso di puntare su di lui:

  • Stagione da record: Nel 2025 è stato protagonista assoluto della vittoria del Corinthians in Coppa del Brasile, chiudendo l’annata con l’incredibile cifra di 26 clean sheet in 56 presenze.
  • Specialista dei rigori: Ha recentemente infranto il record di Dida al Corinthians per rigori parati, diventando un idolo della tifoseria paulista.
  • Il debutto in Nazionale: Le sue prestazioni hanno convinto Carlo Ancelotti a convocarlo nella Seleção, dove ha esordito come titolare lo scorso ottobre contro il Giappone.

La strategia economica di Tare

L’operazione Souza rappresenterebbe un investimento sostenibile e lungimirante:

  1. Cifre accessibili: Il valore del cartellino oscilla tra i 10 e i 15 milioni di euro, una somma ampiamente alla portata del Milan, specialmente se confrontata con le cifre richieste dai top club europei.
  2. L’ostacolo contratto: Il Corinthians, che lo ha riscattato dal Flamengo per soli 800mila euro, forte di un contratto fino al 2028, proverà a scatenare un’asta. Tuttavia, i rapporti tra i club e la volontà del giocatore di sbarcare in Europa potrebbero favorire la fumata bianca.
Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.