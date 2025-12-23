Calciomercato Milan, cosa fare senza il rinnovo di Maignan? Tare ha le idee chiare: può arrivare lui in porta

Calciomercato Milan, in caso di definitiva fumata nera sul fronte Maignan Igli Tare ha le idee chiare: Hugo Souza il primo nome per la porta

Il futuro della porta rossonera è a un bivio. Mentre il rinnovo di Mike Maignan vive una preoccupante fase di stallo (richiesta da 8 milioni contro l’offerta del club), il DS Igli Tare ha già individuato il profilo ideale per evitare un nuovo “caso Donnarumma”. Il nome in cima alla lista è Hugo Souza, gigante brasiliano del Corinthians, come riportato da Sport Mediaset.

Calciomercato Milan, identikit di un numero uno: chi è Hugo Souza

Classe 1999, soprannominato “Neneca”, Souza è un portiere moderno che unisce un fisico imponente (199 cm) a riflessi straordinari. Ecco perché il Milan ha deciso di puntare su di lui:

Stagione da record: Nel 2025 è stato protagonista assoluto della vittoria del Corinthians in Coppa del Brasile , chiudendo l’annata con l’incredibile cifra di 26 clean sheet in 56 presenze.

Nel 2025 è stato protagonista assoluto della vittoria del Corinthians in , chiudendo l’annata con l’incredibile cifra di in 56 presenze. Specialista dei rigori: Ha recentemente infranto il record di Dida al Corinthians per rigori parati, diventando un idolo della tifoseria paulista.

Ha recentemente infranto il record di al Corinthians per rigori parati, diventando un idolo della tifoseria paulista. Il debutto in Nazionale: Le sue prestazioni hanno convinto Carlo Ancelotti a convocarlo nella Seleção, dove ha esordito come titolare lo scorso ottobre contro il Giappone.

La strategia economica di Tare

L’operazione Souza rappresenterebbe un investimento sostenibile e lungimirante: