Calciomercato
Calciomercato Milan, cosa fare senza il rinnovo di Maignan? Tare ha le idee chiare: può arrivare lui in porta
Calciomercato Milan, in caso di definitiva fumata nera sul fronte Maignan Igli Tare ha le idee chiare: Hugo Souza il primo nome per la porta
Il futuro della porta rossonera è a un bivio. Mentre il rinnovo di Mike Maignan vive una preoccupante fase di stallo (richiesta da 8 milioni contro l’offerta del club), il DS Igli Tare ha già individuato il profilo ideale per evitare un nuovo “caso Donnarumma”. Il nome in cima alla lista è Hugo Souza, gigante brasiliano del Corinthians, come riportato da Sport Mediaset.
Calciomercato Milan, identikit di un numero uno: chi è Hugo Souza
Classe 1999, soprannominato “Neneca”, Souza è un portiere moderno che unisce un fisico imponente (199 cm) a riflessi straordinari. Ecco perché il Milan ha deciso di puntare su di lui:
- Stagione da record: Nel 2025 è stato protagonista assoluto della vittoria del Corinthians in Coppa del Brasile, chiudendo l’annata con l’incredibile cifra di 26 clean sheet in 56 presenze.
- Specialista dei rigori: Ha recentemente infranto il record di Dida al Corinthians per rigori parati, diventando un idolo della tifoseria paulista.
- Il debutto in Nazionale: Le sue prestazioni hanno convinto Carlo Ancelotti a convocarlo nella Seleção, dove ha esordito come titolare lo scorso ottobre contro il Giappone.
La strategia economica di Tare
L’operazione Souza rappresenterebbe un investimento sostenibile e lungimirante:
- Cifre accessibili: Il valore del cartellino oscilla tra i 10 e i 15 milioni di euro, una somma ampiamente alla portata del Milan, specialmente se confrontata con le cifre richieste dai top club europei.
- L’ostacolo contratto: Il Corinthians, che lo ha riscattato dal Flamengo per soli 800mila euro, forte di un contratto fino al 2028, proverà a scatenare un’asta. Tuttavia, i rapporti tra i club e la volontà del giocatore di sbarcare in Europa potrebbero favorire la fumata bianca.