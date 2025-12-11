Calciomercato Milan, Tare piomba su un talento del Lecce! Report positivi, spunta l’intreccio col centrocampista rossonero

Calciomercato Milan, Tare segue molto da vicino Olaf Gorter, giovane centrocampista della Primavera del Lecce. Intreccio con Zeroli

Il Milan, con la sua nuova e dinamica struttura di scouting guidata da Geoffrey Moncada e sotto la supervisione del Direttore Sportivo Igli Tare, non smette di scandagliare il panorama dei talenti emergenti, focalizzandosi in particolare sui giovani che militano in Italia. L’ultima indiscrezione, lanciata da Pietro Balzano Prota di MilanVibesHQ, riguarda un giovane profilo olandese che si sta mettendo in mostra nella Primavera del Lecce: Olaf Gorter.

Gorter, un centrocampista che combina fisicità a buone doti tecniche, è considerato uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile salentino. Il suo impatto e le sue qualità non sono passate inosservate, tanto che, secondo molti addetti ai lavori, il giovane sarebbe prossimo all’esordio in Serie A con la prima squadra del Lecce.

Calciomercato Milan, Tare e Moncada stregati da Gorter

L’interesse del Milan è ulteriormente acceso dal paragone, certamente ingombrante ma significativo, che circola intorno al ragazzo: Gorter è stato definito il «nuovo Hjulmand». Il riferimento è a Morten Hjulmand, l’ex capitano del Lecce, regista danese che prima di essere ceduto per una cifra considerevole aveva impressionato il campionato italiano per la sua capacità di leadership, il recupero palla e la visione di gioco.

Monitorare Gorter rientra perfettamente nella strategia rossonera di anticipare la concorrenza sui talenti di prospettiva, specialmente quelli che, pur formati all’estero, stanno maturando la loro esperienza in contesti italiani. Il Milan vuole assicurarsi i migliori giovani per costruire le fondamenta della squadra del futuro, in linea con la visione di Massimiliano Allegri che richiede giocatori duttili e con margini di crescita.

A rendere l’asse di mercato tra Milano e Lecce particolarmente caldo è un’altra indiscrezione riportata dalla stessa fonte. Sempre a proposito di Lecce, i salentini avrebbero palesato un interesse per Zeroli, altro giovane prospetto che milita nelle giovanili del Milan.

Questo incrocio di interessi potrebbe aprire la strada a future trattative incrociate, magari attraverso la formula del prestito. Il Milan potrebbe utilizzare l’interesse del Lecce per Zeroli come elemento di discussione per avere una corsia preferenziale nell’osservazione o nell’eventuale acquisizione di Gorter, o per intavolare una complessa operazione che coinvolga entrambi i giovani talenti. L’attività di scouting del Milan sul giovane olandese è un chiaro segnale di attenzione al mercato interno e alla ricerca continua di elementi che possano ereditare il centrocampo rossonero nei prossimi anni.