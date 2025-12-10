Arizala, conferme totali sull’imminente arrivo al Milan ma i rossoneri hanno già deciso il percorso del ragazzo: andrà lì in prestito

Arizala, il terzino sinistro firmerà nei prossimi giorni con il Milan per poi essere girato in prestito al Tolosa: le ultime sul classe 2005

Il Milan continua a investire nella linea verde e nel potenziale futuro, pianificando con cura il percorso di crescita dei giovani talenti individuati dallo scouting. Tra questi, spicca il nome di Arizala, per il quale la dirigenza rossonera ha già delineato una precisa strategia di sviluppo.

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, la prima indicazione sul futuro del giocatore è chiara e precisa. Il piano prevede che Arizala «passi per Milano, ma non per restarci subito».

Arizala, dal Milan al prestito al Tolosa

L’idea concreta su cui le parti stanno ragionando è quella di acquisire il giovane e girarlo immediatamente in prestito al Tolosa. Questa mossa consentirebbe al Milan di assicurarsi il potenziale del giocatore, ma al tempo stesso di garantirgli un percorso di crescita e di maturazione in un campionato di alto livello, la Ligue 1, prima di considerarlo pronto per il rientro in Italia e l’inserimento nella Prima Squadra di Massimiliano Allegri.

Questo tipo di operazione, che prevede l’acquisto e il successivo prestito mirato all’estero, è una strategia sempre più adottata dai grandi club europei per sviluppare i talenti extracomunitari o i giovani di grande prospettiva. Per il Milan, significa assicurarsi un asset futuro e testarne la competitività lontano dalla pressione del campionato italiano.