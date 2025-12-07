Calciomercato Milan, il colpo sudamericano è chiuso: Arizala in arrivo ma il piano del Diavolo prevede subito un prestito in Europa. Ecco dove

Calciomercato Milan, Arizala è rossonero: il talentuoso laterale U20 arriva per 3 milioni più percentuale, ma il futuro immediato è in Ligue 1

Il Milan si assicura un nuovo, promettente, talento sudamericano in vista delle future stagioni: Juan Arizala sarà un nuovo calciatore rossonero. Il laterale sinistro, classe 2005, ha attirato l’attenzione degli osservatori grazie alle sue ottime prestazioni con la Colombia U20 al Mondiale di categoria, convincendo la dirigenza del Diavolo a finalizzare l’accordo.

L’operazione con il Deportivo Independiente Medellin, club in cui Arizala attualmente milita, è stata definita sulla base di 3 milioni di euro. A questa cifra, si aggiunge una clausola che prevede una percentuale sulla futura rivendita compresa tra il 10 e il 20% in favore del club colombiano.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’arrivo del giovane esterno in Italia è imminente, ma legato agli impegni del suo attuale club: Arizala sarà a Milano subito dopo la finale di Coppa colombiana, che la sua squadra disputerà, andata e ritorno, contro l’Atletico Nacional nei prossimi giorni. Subito dopo la finale, il calciatore partirà per l’Italia per sostenere visite mediche e firme sul contratto.

Calciomercato Milan, il piano per Arizala

Nonostante l’imminente arrivo, il piano strategico del Milan per Arizala non prevede la sua permanenza immediata in Italia. Come appreso dalla fonte, il club rossonero sarebbe intenzionato a cedere subito il giocatore in prestito per fargli maturare un’esperienza importante e accelerare la sua crescita nel calcio europeo. Si parla già di una possibile destinazione nella Ligue 1, un campionato ideale per sviluppare le qualità del giovane terzino e prepararlo al rientro alla base in un prossimo futuro.