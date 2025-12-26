Calciomercato Milan, il ds Tare ragiona su due possibili partenti: possono rientrare in uno scambio

Calciomercato Milan, per arrivare a Federico Gatti ci sono due nomi che i rossoneri sarebbero disposti a sacrificare

Le manovre per il mercato di riparazione invernale entrano nel vivo e l’asse tra Milano e Torino si conferma tra i più caldi della Serie A. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il Milan avrebbe rotto gli indugi per rinforzare il proprio reparto arretrato, puntando con decisione su Federico Gatti. Il difensore della Juventus, classe 1998, è un profilo che unisce temperamento, forza fisica e un’ottima capacità di lettura difensiva, caratteristiche che lo hanno reso un punto fermo del panorama nazionale.

Il “no” allo scambio con Samuele Ricci

Nelle ultime ore erano circolate voci insistenti riguardo a un possibile scambio che avrebbe coinvolto Samuele Ricci, il talentuoso regista arrivato in estate ai rossoneri per dare geometrie al centrocampo. Ricci è un metodista moderno, dotato di una visione di gioco cristallina e di una pulizia nei passaggi che lo hanno reso uno dei giovani più ambiti d’Europa. Tuttavia, il Diavolo ha smentito categoricamente questa ipotesi: il club meneghino non ha intenzione di privarsi del proprio gioiello di centrocampo per arrivare al centrale bianconero.

Le carte De Winter e Gimenez sul tavolo

Per convincere la Vecchia Signora, la dirigenza di via Aldo Rossi avrebbe presentato soluzioni alternative. La prima porta il nome di Koni De Winter, il giovane difensore belga che si è distinto per la sua duttilità tattica e l’affidabilità nei duelli aerei. La seconda carta, decisamente più suggestiva, riguarda Santi Gimenez: l’attaccante messicano, arrivato a gennaio per garantire gol e profondità alla manovra offensiva, potrebbe essere il nome giusto per sbloccare l’affare.

La posizione della Juventus: Gatti non si tocca

Nonostante il pressing dei meneghini e i nomi altisonanti messi sul piatto, la risposta della Juventus resta, per ora, un muro invalicabile. Per Luciano Spalletti, il tecnico toscano che ha fatto della costruzione dal basso e del dinamismo le chiavi del suo nuovo corso a Torino, Gatti è considerato un elemento inamovibile. I piani della società bianconera sembrano chiari: blindare il proprio difensore e respingere ogni assalto, anche di fronte a contropartite di alto livello. Il braccio di ferro tra i due club è solo all’inizio e i tifosi attendono di capire se il Milan riuscirà a far vacillare le certezze torinesi.