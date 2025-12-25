Calciomercato Milan, Tare punta Disasi e Dier per blindare la difesa di Allegri. Segui le ultimissime

Il mercato invernale dei rossoneri non si esaurisce con l’innesto di Niclas Füllkrug, il “panzer” tedesco arrivato per dare peso all’attacco. La dirigenza di Via Aldo Rossi ha ora spostato il raggio d’azione sulla retroguardia, con l’obiettivo di fornire a Massimiliano Allegri — il tecnico livornese esperto in fasi difensive e gestione dei risultati — i tasselli necessari per la volata Scudetto. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il nuovo DS del Milan, Igli Tare, sta lavorando su profili di caratura internazionale per aumentare la solidità del reparto.

Le strategie di Igli Tare: occasioni in prestito

La linea tracciata dal dirigente albanese, noto per la sua capacità di cogliere opportunità di mercato a condizioni vantaggiose, è quella di investimenti a basso rischio. Sul taccuino del Diavolo spiccano due nomi principali:

Axel Disasi (Chelsea): Il difensore francese classe ’98, centrale imponente e veloce, è attualmente ai margini del progetto dei Blues. Igli Tare lo monitora con attenzione, ma deve guardarsi dal forte inserimento della Roma . Per i meneghini , Disasi rappresenterebbe l’innesto di freschezza atletica ideale per il gioco di Allegri .

Il difensore francese classe ’98, centrale imponente e veloce, è attualmente ai margini del progetto dei Blues. lo monitora con attenzione, ma deve guardarsi dal forte inserimento della . Per i , Disasi rappresenterebbe l’innesto di freschezza atletica ideale per il gioco di . Eric Dier (Monaco): Il calciatore inglese, veterano della Premier League capace di agire sia come centrale che come mediano davanti alla difesa, è un profilo molto gradito al tecnico per la sua duttilità. Dopo l’esperienza al Bayern Monaco, Dier cerca una nuova sfida per rilanciarsi in Serie A.

Emergenza difesa: le alternative per il Diavolo

La necessità di intervenire nasce anche dal bisogno di preservare Matteo Gabbia, il difensore cresciuto a Milanello diventato ormai un leader carismatico, che necessita di rotazioni per evitare infortuni. Oltre ai profili internazionali, restano calde le piste italiane. Massimiliano Allegri apprezza enormemente Federico Gatti, il combattivo centrale della Juventus, mentre sullo sfondo appare la suggestione Milan Škriniar, ex capitano dell’Inter oggi al Fenerbahçe, sebbene il club turco faccia muro sulla cessione.

L’obiettivo dei rossoneri è chiudere un’operazione in prestito entro gennaio, garantendo così la profondità necessaria per sognare il titolo, senza compromettere il budget per la rivoluzione programmata nel 2026.