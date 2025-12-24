Mercato Milan, due i nomi sul taccuino di Tare: contatti in corso e duello in Serie A

Mercato Milan, dopo l’arrivo di Fullkrug è aperta la caccia al nuovo difensore centrale: sul taccuino di Tare ci sono Dier e Disasi

Il calciomercato invernale del Milan non si ferma all’arrivo di Niclas Füllkrug. Dopo aver puntellato l’attacco, la dirigenza rossonera ha messo nel mirino la retroguardia per garantire a Massimiliano Allegri maggiore profondità e solidità in vista della volata scudetto. Come riportato dal Corriere della Sera, sono due i profili che stanno catalizzando l’attenzione di Igli Tare: Axel Disasi ed Eric Dier.

Mercato Milan, gli obiettivi sul taccuino di Tare

La strategia del club è chiara: cercare occasioni a “basso rischio”, possibilmente con la formula del prestito, per non appesantire il bilancio in attesa dei grandi colpi programmati per il 2026.

Axel Disasi (Chelsea): Il centrale classe ’98 è in uscita dai Blues, dove non trova più spazio. Il Milan lo segue da tempo, ma deve fare i conti con la forte concorrenza della Roma , pronta a inserirsi con decisione se i rossoneri non dovessero affondare il colpo.

Il centrale classe ’98 è in uscita dai Blues, dove non trova più spazio. Il Milan lo segue da tempo, ma deve fare i conti con la forte concorrenza della , pronta a inserirsi con decisione se i rossoneri non dovessero affondare il colpo. Eric Dier (Monaco): L’inglese, capace di ricoprire sia il ruolo di difensore centrale che quello di mediano, rappresenta l’esperienza internazionale che Allegri gradirebbe. Dopo l’addio al Bayern e i recenti acciacchi muscolari in Francia, Dier cerca riscatto e il Milan potrebbe offrirgli la giusta vetrina.

La missione di Allegri

L’urgenza di un rinforzo nasce anche dalle condizioni fisiche di Matteo Gabbia, la cui leadership è fondamentale ma che necessita di alternative affidabili per evitare sovraccarichi. Oltre ai nomi internazionali, restano sullo sfondo le piste che portano a Federico Gatti (molto apprezzato dal tecnico) e all’ex capitano dell’Inter Milan Škriniar, sebbene quest’ultimo sia considerato quasi incedibile dal Fenerbahçe.