Calciomercato Milan, Tare pronto ad accontentare Allegri: doppio colpo a gennaio, questi i profili individuati

Calciomercato Milan, Igli Tare prepara un doppio colpo a gennaio per accontentare Allegri: difensore e centravanti nel mirino

La pianificazione in vista della prossima sessione di calciomercato è già entrata nel vivo e la società ha mandato un segnale inequivocabile: si farà trovare pronta. I vertici del club, guidati dalle figure chiave di Giorgio Furlani e Igli Tare, hanno tracciato una linea operativa precisa per soddisfare le richieste tecniche e colmare le lacune emerse. L’obiettivo primario, condiviso da tutte le componenti societarie, è quello di mettere Massimiliano Allegri nelle condizioni ideali per completare l’opera e proseguire il percorso di crescita con ambizioni rinnovate. Il tecnico toscano ha bisogno di un supporto concreto dal mercato e la proprietà è decisa a intervenire.

Calciomercato Milan, doppio innesto a gennaio per Allegri

La prima necessità riguarda il pacchetto arretrato, dove l’urgenza è identificata nell’inserimento di un difensore pronto all’uso. Non c’è spazio per scommesse o profili da attendere: Max Allegri necessita di un elemento che possa garantire affidabilità immediata e integrarsi subito nei meccanismi difensivi della squadra. Tuttavia, le manovre più articolate riguarderanno il reparto avanzato, dove si prospetta un vero e proprio valzer di punte. La strategia delineata prevede una mossa in uscita per sbloccare l’entrata: cedendo Gimenez, la dirigenza avrebbe la forza economica e lo slot necessario per affondare il colpo su un nuovo profilo.

L’identikit per l’attacco è molto specifico: si cerca un centravanti con chili e centimetri, un giocatore strutturato fisicamente capace di riempire l’area di rigore e offrire soluzioni tattiche diverse, come il gioco aereo e la protezione della palla. Furlani e Tare sono al lavoro per incastrare queste operazioni, consapevoli che per alzare il livello competitivo serve accontentare le richieste dell’allenatore con innesti di spessore. La strada è segnata: difesa blindata con esperienza e un attacco più pesante per il futuro.