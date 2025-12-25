Calciomercato Milan, Caccia al Difensore: Tare tra il No di Süle e il Sogno Joe Gomez. Segui gli aggiornamenti

Il mercato di riparazione invernale del Milan entra ufficialmente nel vivo con una missione prioritaria: blindare la retroguardia. Dopo aver garantito peso e centimetri all’attacco con l’innesto di Niclas Füllkrug, il possente centravanti della nazionale tedesca, il focus della dirigenza si è spostato sulla difesa. Igli Tare, il nuovo DS del Milan esperto in trattative internazionali e scouting d’élite, è al lavoro per consegnare a Massimiliano Allegri un centrale di spessore mondiale. L’allenatore livornese, noto per la sua maniacale attenzione alla fase difensiva, ha richiesto un profilo rapido e carismatico per stabilizzare il reparto.

Niklas Süle: La Pista Tedesca si Raffredda

Nelle ultime ore, i sogni di vedere Niklas Süle a San Siro hanno subito una brusca frenata. Nonostante i sondaggi esplorativi condotti dai rossoneri, il Borussia Dortmund ha alzato un muro invalicabile. Il gigante tedesco, difensore dalla stazza imponente e con una vasta esperienza in Champions League, è stato dichiarato incedibile dal club della Ruhr.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di trasferimenti Fabrizio Romano, non ci sono spiragli per un’operazione a gennaio. Il BVB non intende privarsi del suo leader difensivo a metà stagione e i costi dell’operazione restano proibitivi per i parametri del Diavolo.

Il Piano A rimane Joe Gomez: L’Incastro con il Liverpool

Il vero obiettivo in cima alla lista dei desideri di Igli Tare resta Joe Gomez, difensore del Liverpool capace di ricoprire con eccellenza sia il ruolo di centrale che quello di terzino. L’inglese, già corteggiato a fine estate, rappresenta il profilo ideale per la visione tattica di Allegri. Tuttavia, l’ostacolo principale è rappresentato da Arne Slot, il tecnico olandese alla guida dei Reds, che non ha ancora concesso il via libera alla cessione.

Sebbene Gomez stia trovando meno spazio del previsto, Slot lo ritiene fondamentale per le rotazioni in Premier League. La trattativa potrebbe sbloccarsi solo se il club inglese dovesse formalizzare l’acquisto di un nuovo centrale (si fa con insistenza il nome di Marc Guéhi). In quel caso, i meneghini sarebbero pronti a chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il futuro della difesa dei rossoneri passa dunque da questi delicati incastri internazionali, con la speranza di regalare al pubblico milanista un nuovo muro invalicabile.