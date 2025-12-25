Calciomercato Milan, risale Joe Gomez del Liverpool: Tare allo scoperto perchè… Ultimissime

Calciomercato Milan, per la difesa risale il profilo di Joe Gomez, centrale del Liverpool già cercato in estate. La situazione

Il mercato di riparazione del Milan entra nel vivo con un obiettivo dichiarato: regalare a Massimiliano Allegri un difensore centrale di caratura internazionale. Se l’attacco è stato sistemato con il colpo Füllkrug, la retroguardia resta il cantiere aperto di Igli Tare, che nelle ultime ore si è trovato di fronte a scenari contrastanti tra Germania e Inghilterra.

Calciomercato Milan, il Muro di Dortmund per Niklas Süle

Nonostante i sondaggi esplorativi effettuati dal Milan, la pista che porta a Niklas Süle sembra essersi raffreddata bruscamente.

Incedibile per il BVB: Il Borussia Dortmund non ha intenzione di privarsi del centrale tedesco a stagione in corso. I primi contatti tra le dirigenze non hanno aperto spiragli interessanti, rendendo l’operazione quasi impossibile per gennaio.

Il Borussia Dortmund non ha intenzione di privarsi del centrale tedesco a stagione in corso. I primi contatti tra le dirigenze non hanno aperto spiragli interessanti, rendendo l’operazione quasi impossibile per gennaio. La ricostruzione: Anche esperti di mercato come Fabrizio Romano hanno congelato le aspettative, sottolineando come Süle non sia attualmente in orbita Milan a causa dei costi e della volontà del club d’appartenenza.

Joe Gomez: il preferito è in stand-by

Il vero nome in cima alla lista di Tare rimane Joe Gomez. Già sfiorato a fine agosto, il difensore del Liverpool rappresenta il profilo ideale per duttilità (può giocare centrale o terzino) ed esperienza internazionale.