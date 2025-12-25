Calciomercato
Calciomercato Milan, risale Joe Gomez del Liverpool: Tare allo scoperto perchè… Ultimissime
Il mercato di riparazione del Milan entra nel vivo con un obiettivo dichiarato: regalare a Massimiliano Allegri un difensore centrale di caratura internazionale. Se l’attacco è stato sistemato con il colpo Füllkrug, la retroguardia resta il cantiere aperto di Igli Tare, che nelle ultime ore si è trovato di fronte a scenari contrastanti tra Germania e Inghilterra.
Calciomercato Milan, il Muro di Dortmund per Niklas Süle
Nonostante i sondaggi esplorativi effettuati dal Milan, la pista che porta a Niklas Süle sembra essersi raffreddata bruscamente.
- Incedibile per il BVB: Il Borussia Dortmund non ha intenzione di privarsi del centrale tedesco a stagione in corso. I primi contatti tra le dirigenze non hanno aperto spiragli interessanti, rendendo l’operazione quasi impossibile per gennaio.
- La ricostruzione: Anche esperti di mercato come Fabrizio Romano hanno congelato le aspettative, sottolineando come Süle non sia attualmente in orbita Milan a causa dei costi e della volontà del club d’appartenenza.
Joe Gomez: il preferito è in stand-by
Il vero nome in cima alla lista di Tare rimane Joe Gomez. Già sfiorato a fine agosto, il difensore del Liverpool rappresenta il profilo ideale per duttilità (può giocare centrale o terzino) ed esperienza internazionale.
- L’ostacolo Arne Slot: L’allenatore dei Reds non ha ancora dato il via libera alla cessione. Sebbene Gomez abbia trovato meno spazio del previsto, Slot lo considera un elemento prezioso per le rotazioni della Premier League.
- L’incastro di mercato: La situazione potrebbe sbloccarsi solo a gennaio inoltrato. Se il Liverpool dovesse acquistare un nuovo difensore (si parla sempre di Marc Guéhi), il Milan sarebbe pronto a piombare sull’inglese con la formula del prestito con diritto di riscatto.