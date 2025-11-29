Calciomercato Milan, Tare può farci un pensiero: potrebbero bastare 30 milioni. L’annuncio è chiaro

Calciomercato Milan – Igli Tare potrebbe pensare al grande colpo per il centrocampo. L’agente ha parlato di possibile cessione

Il centrocampo dell’Atalanta potrebbe subire un’importante scossa nella prossima sessione di mercato. A mettere in fibrillazione i top club europei e, in particolare, le ambizioni del Milan, sono le recenti dichiarazioni rilasciate dall’agente di Ederson, il potente e dinamico centrocampista brasiliano che si è imposto come uno dei pilastri della formazione orobica per la sua capacità di recuperare palloni e la visione di gioco.

Intervistato dall’emittente spagnola Cadena Ser, il procuratore del calciatore ha chiaramente aperto alla possibilità di un trasferimento, fissando implicitamente il prezzo per il suo assistito.

Ederson sul Mercato: Prezzo e Scadenza Attirano i Grandi

La valutazione di Ederson da parte dell’Atalanta si aggira intorno a una cifra significativa, ma potenzialmente accessibile per i club di vertice: tra i 30 e i 40 milioni di euro. Questa richiesta è giustificata non solo dalle prestazioni eccellenti del giocatore in Serie A, ma anche dalla sua situazione contrattuale. Il vincolo che lega il brasiliano alla Dea, infatti, è fissato con scadenza a giugno 2027.

La finestra di mercato che si aprirà a breve rappresenta il momento ideale per i bergamaschi per monetizzare al massimo il valore del calciatore, evitando di arrivare troppo vicino alla scadenza contrattuale, che ne farebbe inevitabilmente abbassare il prezzo.

Il Milan e l’Occasione di Rinforzare il Centrocampo

Le parole dell’agente hanno subito acceso i riflettori del Milan. I rossoneri, sempre attenti alle opportunità che combinano un alto potenziale tecnico e un valore di mercato sostenibile, vedono in Ederson il profilo ideale per rinforzare il proprio reparto mediano. Il centrocampo del Diavolo necessita di innesti di qualità e muscolari, e il brasiliano, con la sua duttilità tattica e l’abilità nel pressing, si sposerebbe perfettamente con le esigenze tattiche di Massimiliano Allegri, il tecnico toscano.

L’operazione è vista come una vera e propria opportunità non solo per il Milan ma anche per altri top club europei alla ricerca di un centrocampista completo, capace di ricoprire più ruoli nella zona nevralgica del campo. La mossa spetta ora al Milan e alle altre pretendenti: dimostrare la volontà di investire la cifra richiesta per assicurarsi uno dei centrocampisti più promettenti del panorama italiano e dare ulteriore spessore al proprio organico.