Calciomercato Milan, Tare stregato dal centrocampista! Assalto pronto e offerta sul piatto. C’è l’ok di Allegri

Calciomercato Milan, Igli Tare, col benestare di Massimiliano Allegri, ha messo nel mirino Odgaard in vista della prossima estate

Mentre la dirigenza rossonera lavora per puntellare la rosa nell’immediato con i colpi Füllkrug e Süle, lo sguardo del Milan si spinge già al futuro. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il club meneghino avrebbe individuato in Jens Odgaard l’obiettivo prioritario per l’estate del 2026. L’attaccante danese, ex promessa del vivaio dell’Inter, sta vivendo una vera e propria consacrazione al Bologna sotto la guida di Vincenzo Italiano.

Calciomercato Milan, la metamorfosi tattica e l’interesse di Allegri per Odgaard

Classe 1999, Odgaard è stato l’uomo della provvidenza per i rossoblù già nella cavalcata verso la Champions del 2024. Tuttavia, è nella stagione in corso che ha compiuto il salto di qualità definitivo:

Nuovo ruolo: Italiano lo ha trasformato da punta centrale a trequartista fisico e di potenza , una posizione che gli permette di sfruttare i suoi 188 cm per dominare sulla trequarti e inserirsi in area con tempi micidiali.

Italiano lo ha trasformato da punta centrale a , una posizione che gli permette di sfruttare i suoi 188 cm per dominare sulla trequarti e inserirsi in area con tempi micidiali. Gradimento tecnico: Questa evoluzione tattica ha stregato Massimiliano Allegri, che vede nel danese il prototipo perfetto di giocatore duttile, capace di unire sostanza atletica e qualità tecnica.

Il piano “Pobega” per chiudere l’affare

Il Milan punta a battere la concorrenza della Premier League attraverso una strategia finanziaria intelligente che coinvolge Tommaso Pobega, attualmente in prestito proprio in Emilia: