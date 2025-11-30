Calciomercato Milan, Tare in soccorso di Allegri: tre le priorità in vista di gennaio. La situazione

Calciomercato Milan, Igli Tare è pronto ad aiutare Massimiliano Allegri a gennaio: sono tre le priorità per i rossoneri

Il successo contro la Lazio ha dato ossigeno al Milan in classifica, ma i problemi numerici e di organico della rosa restano evidenti. Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, il club è consapevole che la squadra è troppo corta e, per mantenere alta la competitività, a gennaio servirà tornare sul mercato per rinforzarla innanzi tutto numericamente. Il quotidiano elenca le tre priorità d’acquisto individuate dalla dirigenza, e in un ordine ben preciso: il bisogno più urgente è quello di un centravanti di riserva che dia il cambio a Leao, seguito dall’innesto di un esterno destro e, infine, di un difensore centrale per completare il reparto arretrato.

Calciomercato Milan, Maignan e le tre priorità per gennaio

Allo stesso tempo, la società è impegnata anche nella gestione dei contratti in scadenza, con l’attenzione focalizzata su un pilastro della squadra. Nel pre-partita di Milan-Lazio, il ds milanista Igli Tare ha voluto fare il punto sul futuro di Mike Maignan, il cui contratto scade il prossimo 30 giugno. Ai microfoni di Sky, il dirigente ha rassicurato sulla serenità delle trattative e sul grande rendimento del portiere francese.

IL PATTO – «Mike sta bene, sta come noi pensavamo che poteva essere: sta facendo un ottimo campionato insieme. All’inizio della stagione abbiamo fatto un patto insieme, stiamo andando avanti senza metterci pressione l’uno all’altro. C’è serenità, oggi ci concentriamo sulla partita e poi vedremo come andranno le cose». Un patto di fiducia che rimanda la decisione definitiva, ma che conferma la volontà di entrambe le parti di vivere la stagione senza ansie sul futuro