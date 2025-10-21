Calciomercato Milan, concorrenza agguerrita per Suzuki: lo vuole anche la big di Premier League. Le ultimissime notizie

Il Milan è già proiettato al futuro e, in particolare, alla delicata situazione relativa al rinnovo di Mike Maignan. Per cautelarsi, il direttore sportivo Igli Tare ha messo nel mirino il giovane portiere giapponese del Parma, Zion Suzuki, e, come riporta Tuttosport, l’interesse si è fatto concreto.

Domenica pomeriggio, in occasione della sfida tra Genoa e Parma terminata 0-0, un osservatore del club rossonero era presente allo Stadio Luigi Ferraris proprio per visionare dal vivo il classe 2002. E il responso non poteva essere più positivo: Suzuki è stato il vero protagonista dell’incontro, parando almeno quattro conclusioni insidiose e, soprattutto, neutralizzando un calcio di rigore battuto da Cornet al 95° minuto. Una prestazione da migliore in campo per distacco, che ha permesso al Parma di strappare un punto prezioso.

La concorrenza del Chelsea preoccupa Tare

L’attenzione del Milan su Suzuki è altissima, ma la dirigenza rossonera deve guardarsi da una concorrenza agguerrita, proveniente in particolare dalla Premier League. Stando a Tuttosport, anche il Chelsea ha messo gli occhi sul giovane nazionale giapponese, vedendolo come una potenziale alternativa di lusso in vista del prossimo mercato. Questo duello italo-inglese alza il prezzo del cartellino, con il Parma che per cedere il suo gioiello chiederà una cifra superiore ai 20 milioni di euro.

La mossa del DS Igli Tare di monitorare attentamente Suzuki è una strategia di prudenza. Se l’accordo per la permanenza di Maignan non dovesse concretizzarsi a breve, il Milan di Massimiliano Allegri deve essere pronto a sostituire un pilastro. La performance di Suzuki a Genova ha confermato le sue qualità tecniche e la sua solidità mentale, caratteristiche che lo rendono uno dei profili più interessanti in ottica futura per la porta rossonera.