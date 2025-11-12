Calciomercato Milan, Suzuki scala posizioni per il post Maignan ma Chivu prova a beffare Tare: lo scenario e cosa sta succedendo

Calciomercato Milan, per il post Maignan Suzuki del Parma scala posizioni ma anche Chivu vorrebbe il portiere all’Inter come post Sommer

Un nuovo potenziale derby di mercato si accende sull’asse Milano-Parma, e il protagonista è il giovane portiere crociato Zion Suzuki. Il Milan, che sta cercando rinforzi di prospettiva, ha messo il giapponese nel mirino in un momento delicato per la porta rossonera.

A complicare i piani del Diavolo c’è però l’interesse concreto dell’Inter. L’ex difensore nerazzurro e attuale tecnico, Cristian Chivu, ha avuto modo di toccare con mano il talento di Suzuki.

Mercato Milan, la scelta di Chivu e la valutazione elevata

L’ottima impressione lasciata dal giovane portiere ha spinto Chivu a promuovere la sua candidatura anche all’Inter. Questo duello milanese si preannuncia costoso: il Parma, forte delle prestazioni del suo estremo difensore, non chiede poco.

Secondo quanto riporta la Gazzetta.it, si parla di cifre che si aggirano intorno ai 20 milioni di euro per strappare Suzuki al club emiliano.

Per il Milan, l’operazione Suzuki potrebbe rappresentare una mossa strategica in vista del futuro di Mike Maignan, il cui rinnovo resta incerto. Per l’Inter, invece, il portiere giapponese potrebbe essere visto come un investimento a lungo termine per il reparto, garantendo un’alternativa di qualità o un futuro titolare. Entrambi i club di Milano sono pronti a sfidarsi per assicurarsi uno dei talenti emergenti della Serie A.