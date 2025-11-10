Suzuki Milan, il prescelto per il post Maignan non convince! Le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Le sfide tra Parma e Milan non deludono mai in termini di emozioni e colpi di scena. La recente contesa al Tardini, conclusa con un 2-2 ricco di reti, ha offerto spettacolo e, al contempo, ha messo sotto la lente d’ingrandimento i due portieri: il rossonero Mike Maignan, l’estremo difensore francese noto per la sua esplosività, e il giovane Zion Suzukidel Parma.

Nessuno dei due è uscito dal campo pienamente soddisfatto, con Maignan che ha una parte di responsabilità sul gol di Del Prato e il giapponese che, pur non potendo fare miracoli, è apparso non impeccabile sulla conclusione di Saelemaekers.

Zion Suzuki: Talento Globale nel Mirino dei Top Club

Zion Suzuki, nato nel New Jersey e fiero difensore della bandiera del Giappone, si sta affermando come una delle novità più interessanti a livello mondiale nel ruolo di portiere. Alla sua seconda stagione in Italia con la maglia gialloblù, il portiere vanta una personalità da vendere, unite a straordinari mezzi fisici e atletici che lo rendono esplosivo tra i pali.

Non è un caso che il Diavolo sia tra i club interessati, insieme a colossi come il Bayern Monaco e alcune formazioni di Premier League. L’idea è che possa un giorno raccogliere l’eredità di Maignan.

I Dubbi di Moncada, Tare e Ibrahimovic

Tuttavia, proprio la dirigenza rossonera – con il capo scout Geoffrey Moncada, il nuovo DS Igli Tare (l’ex dirigente della Lazio), e l’influentissimo Zlatan Ibrahimovic (presenti in tribuna) – non è uscita dal Tardini con la convinzione assoluta che Suzuki sia il profilo perfetto per il Milan già nell’immediato futuro.

Il gol di Saelemaekers ha, infatti, evidenziato un difetto principale del portiere nipponico: la concentrazione e la continuità di rendimento nell’arco dei 90 minuti di gioco. Per fare il salto di qualità in un club ambizioso come quello allenato da Massimiliano Allegri, il carismatico tecnico livornese, Suzuki deve lavorare su questi margini di crescita.