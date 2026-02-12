Calciomercato Milan, suggestione De Vrij a parametro zero? Idea per giugno con l’ok di Allegri. Cosa succede

Calciomercato Milan, potrebbe prendere piede la suggestione De Vrij per la prossima estate a parametro zero

Il calciomercato è fatto di opportunità, strategie e, talvolta, di sgarbi che possono cambiare gli equilibri di un’intera città. Con l’estate 2026 all’orizzonte, una suggestione clamorosa sta prendendo corpo nelle stanze di Via Aldo Rossi: il passaggio di Stefan de Vrij dall’Inter al Milan a parametro zero. Il difensore olandese è in scadenza di contratto con i nerazzurri e, secondo le ultime indiscrezioni, la fumata bianca per un rinnovo appare oggi un miraggio. È qui che entra in gioco Igli Tare, pronto a tessere la tela per quello che sarebbe un colpo gobbo dall’altissimo valore simbolico e tecnico.

Calciomercato Milan, il piano di Tare per De Vrij: esperienza e leadership

Il Direttore Sportivo rossonero conosce bene De Vrij dai tempi della Lazio e sa perfettamente cosa potrebbe portare nello spogliatoio di Massimiliano Allegri. Nonostante i 34 anni suonati, l’olandese resta un professore della difesa, un calciatore capace di guidare il reparto con un senso della posizione e una pulizia d’intervento che pochi in Europa possono vantare.

Per Allegri, che ha sempre prediletto calciatori d’esperienza per blindare i risultati (come dimostrato con i casi Modric e Rabiot), De Vrij rappresenterebbe il profilo ideale per far crescere ulteriormente giovani come Pavlovic e De Winter. Inserire un elemento che conosce ogni segreto della Serie A e del Derby di Milano sarebbe una mossa magistrale per alzare l’asticella della personalità in vista della Champions League 2026/27.

Lo sgarbo ai cugini

Il passaggio da una sponda all’altra del Naviglio non è mai banale. Dopo il caso Calhanoglu a parti invertite, il Milan avrebbe l’occasione di rispondere con un’operazione “alla Tare”: cinica, silenziosa e tremendamente efficace. L’Inter, che sta cercando di ringiovanire la rosa con profili come Akanji e Bisseck, rischia di perdere a zero una colonna che, per integrità e carisma, ha ancora molto da dare. Lo stallo nelle trattative con l’entourage dell’olandese ha aperto una crepa dove il Diavolo si è già inserito, offrendo la possibilità di rimanere a Milano, città che Stefan ama profondamente, ma con i colori rossoneri.