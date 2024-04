Calciomercato Milan, quale strategia per i top player della rosa? Cosa FILTRA sulla volontà del club

Calciomercato Milan, c’è da scegliere la strategia sul futuro dei top player della rosa: ecco cosa filtra sulla volontà del club

Come riportata dalla Gazzetta dello Sport, uno dei temi centrali del prossimo calciomercato Milan sarà quello relativo alla gestione delle offerte per i tanti top player della rosa, da Theo Hernandez a Bennacer. senza dimenticare Leao, Maignan e Tomori.

Come spiega la Rosea, l’intenzione primaria del Diavolo sarebbe quella di tenerli tutti e aggiungere al massimo 3-4 tasselli per rendere definitivamente competitiva la squadra di Stefano Pioli. Tuttavia molto dipenderà dalle offerte e dalla volontà degli stessi giocatori. In caso di proposte irrinunciabili stile Tonali la scorsa estate, il club rossonero potrebbe concedere il via libera.