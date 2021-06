Calciomercato Milan, spunta l’idea Dzeko: c’è l’offerta alla Roma

Calciomercato Milan, si pensa anche a Edin Dzeko come possibile pista per l’attacco. Ecco le ultime sul bosniaco

Idea Edin Dzeko per il calciomercato del Milan. I rossoneri puntano al bosniaco come pista low cost per l’attacco e, secondo quanto riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, ci sarebbe già un’offerta di 6 milioni di euro presentata alla Roma. Proposta che, al momento, i giallorossi declinano.