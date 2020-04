Calciomercato Milan: «Spero che Paquetà non faccia il mio stesso errore»

Calciomercato Milan: il futuro di Paquetà sarebbe appeso ad un filo. Jean-Pierre Papin lo avverte di non commettere i suoi stessi errori

Il futuro di Lucas Paquetà parrebbe sempre più un rebus. Il brasiliano è stato accantonato da Stefano Pioli, ritenendolo conseguentemente poco idoneo per le caratteristiche del suo modulo.

Jean-Pierre Papin, però, durante un’intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha voluto avvertire il numero 39 rossonero:

«Buttarsi giù per le panchine è un errore pericoloso: io lo capisco, quando non giocavo ero a pezzi, ma gli consiglio di non viverla così. Quei momenti sono stati la causa del mio rimpianto più grande. Quando arrivai al Milan non conoscevo la regola che limitava l’utilizzo degli stranieri al massimo di tre per partita, non me lo avevano spiegato. Andai via perché volevo più spazio, ma sbagliai, quella era la squadra giusta per me, prevalse il mio ego».