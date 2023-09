Il calciomercato estivo è finito da poco ma il Milan già pensa al futuro. In tal senso per il futuro si pensa ad un difensore dalla Bundesliga.

Un colpo dalla Bundesliga? Il calciomercato estivo è finito da poco ma il Milan già pensa al futuro. In tal senso si pensa ad un difensore del Borussia Mönchengladbach.

Secondo gli ultimi rumors potrebbe arrivare al Milan lo svizzero Nico Elvedi, classe 1996, ex Zurigo e in forza ai tedeschi dal 2015. Si svincolerà dai ‘Fohlen’ e arriverebbe, dunque, a parametro zero. Prenderebbe il posto di Kjaer.