Calciomercato Milan: scelto il sostituto di Ibrahimovic. Di chi si tratta

Calciomercato Milan: scelto il sostituto di Ibrahimovic, che verosimilmente non rinnoverà con i rossoneri. Di chi si tratta

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante che possa prendere il posto in rosa di Zlatan Ibrahimovic, che verosimilmente non rinnoverà il proprio contratto in scadenza.

Stando a quanto riportato da Sportitalia, per il reparto avanzato non è un mistero l’interesse molto concreto nei confronti di Arnautovic: potrebbe essere lui il rimpiazzo ideale dello svedese.