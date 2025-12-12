Calciomercato Milan, Santiago Gimenez ai saluti? Tare segue cinque diversi attaccanti. I profili sul taccuino

Calciomercato Milan, se Santiago Gimenez dovesse salutare Milanello a gennaio sono cinque i nomi sul taccuino di Igli Tare

Il Milan ha chiuso l’andata al vertice, ma l’analisi del reparto offensivo solleva preoccupazioni che Igli Tare è chiamato a risolvere nel mercato di gennaio. Il miglior marcatore in campionato del club rossonero è l’esterno Christian Pulisic, un dato che, pur non essendo un dramma, è «sicuramente significativo».

Secondo Calciomercato.it, Santiago Gimenez non convince e Nkunku è stato un “flop” inatteso. Da Leão, inoltre, la dirigenza non si aspetta «di certo 20 gol stagionali. O forse non adesso».

Calciomercato Milan, l’addio di Gimenez e la caccia al “Nove”

La situazione di Gimenez è delicata: sebbene la caviglia sembri migliorare, il messicano è fermo da un mese e mezzo e non ci sono ancora i presupposti per il ritorno in campo.

L’occasione per il Milan è «troppo ghiotta» per non intervenire in attacco. Senza coppe europee e con solo la Supercoppa Italiana in Arabia all’orizzonte (e poi solo il campionato), la dirigenza è «intenzionata ad acquistare un nuovo centravanti ad Allegri per provare a vincere il campionato al primo anno».

Tare ha diversi nomi sul taccuino per sostituire il messicano:

Lorenzo Lucca: L’attaccante in forza al Napoli, attualmente ai margini e già proposto nell’ambito di uno scambio con Loftus-Cheek.

L’attaccante in forza al Napoli, attualmente e già proposto nell’ambito di uno scambio con Loftus-Cheek. Joshua Zirkzee: L’attaccante del Manchester United piace, complice un periodo non brillante in Inghilterra.

L’attaccante del Manchester United piace, complice un periodo non brillante in Inghilterra. Fullkrug: Il nome del tedesco «resiste come opzione» in casa Milan.

Il nome del tedesco in casa Milan. Artem Dovbyk: L’ucraino resta un nome in voga.

L’ucraino resta un nome in voga. Mauro Icardi: Spunta l’idea dell’ex capitano dell’Inter. Non sarà facile convincerlo a vestire la maglia rossonera, ma di certo è «più facile convincerlo a tornare in Serie A».

Il Milan è pronto a muoversi per dare ad Allegri la punta che può garantire i gol necessari per l’assalto finale allo Scudetto.