Santiago Gimenez, tempo scaduto: il Milan sentenzia il messicano, fissato il prezzo per la cessione

Santiago Gimenez, il tempo del centravanti al Milan è scaduto: i rossoneri lo bocciano e fissano il prezzo per la cessione a gennaio

La permanenza di Santiago Gimenez al Milan è giunta al capolinea. Sebbene il centravanti messicano fosse un investimento in ottica futura, i suoi mesi in rossonero non hanno convinto, e il suo rendimento è stato ampiamente al di sotto delle aspettative.

Secondo Franco Ordine de Il Giornale, la sentenza è definitiva e unanime: «Il tempo di Gimenez al Milan è scaduto».

La necessità di sostituire il giocatore non è solo una richiesta della dirigenza o del tecnico, ma è una convinzione ampiamente condivisa all’interno del club. L’esigenza di sostituirlo con un centravanti «affidabile» e «adatto alle esigenze dei rossoneri» è sposata all’unanimità da:

Staff Tecnico: Allegri ha sempre espresso la preferenza per un attaccante con altre caratteristiche fisiche e tecniche.

Allegri ha sempre espresso la preferenza per un attaccante con altre caratteristiche fisiche e tecniche. Area Tecnica: Moncada e Tare sono pronti a cedere Gimenez (valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro) per finanziare l’acquisto di un nuovo titolare.

Moncada e Tare sono pronti a cedere Gimenez (valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro) per finanziare l’acquisto di un nuovo titolare. Gruppo Squadra: I compagni avvertono la mancanza di un vero numero 9 d’area, capace di risolvere le partite più complicate e di dare un punto di riferimento offensivo.

Santiago Gimenez e la necessità di un centravanti decisivo

La mancanza di Gimenez (attualmente infortunato) si è fatta sentire, soprattutto nelle partite in cui il Milan ha faticato a scardinare difese chiuse. La squadra ha bisogno di un finalizzatore puro che sappia convertire le occasioni create da Leão e Pulisic, e che si adatti perfettamente ai dettami tattici di Massimiliano Allegri.

L’uscita di Gimenez è, dunque, la condizione necessaria per sbloccare il mercato in entrata. L’attaccante ideale dovrà essere in grado di garantire un impatto immediato per consentire al Milan di mantenere la vetta della classifica e affrontare al meglio la fase cruciale della stagione. La sua cessione è la chiave per l’arrivo di profili come Zirkzee o Füllkrug.