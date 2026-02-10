Calciomercato Milan, tramonta la pista Mckennie? L’ultimo aggiornamento è una sentenza sull’americano

Calciomercato Milan, Matteo Moretto ha smentito le voci che avevano accostato negli ultimi giorni Mckennie al club rossonero

Nelle ultime ore, il nome di Weston McKennie è rimbalzato con insistenza nei corridoi di via Aldo Rossi, alimentando le fantasie dei tifosi su un possibile colpo a parametro zero dalla Juventus. Tuttavia, a fare chiarezza e a spegnere i facili entusiasmi è intervenuto l’esperto di mercato Matteo Moretto, che ha fatto il punto della situazione nel suo ultimo aggiornamento video.

Calciomercato Milan, il punto di Moretto: “Nessuna conferma”

Nonostante l’accostamento ai rossoneri, la realtà dei fatti sembra essere ben diversa da quanto trapelato inizialmente:

Pista Fredda: Moretto è stato categorico: «Il Milan non è propriamente sul calciatore ad oggi. Non mi confermano che questa pista sia calda o percorribile».

Moretto è stato categorico: «Il Milan non è propriamente sul calciatore ad oggi. Non mi confermano che questa pista sia calda o percorribile». Il piano di Allegri: Sebbene il tecnico toscano conosca bene il centrocampista (da lui sempre valorizzato a Torino), al momento non risultano passi ufficiali da parte di Igli Tare o Giorgio Furlani per portarlo a Milano.

La situazione in casa Juve: rinnovo o addio?

Il futuro dell’americano resta un rebus che coinvolge diverse big del campionato: