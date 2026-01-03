Calciomercato Milan, smentite su Fofana al Fenerbahce? L’aggiornamento sul centrocampista è una sentenza

Calciomercato Milan, secche smentite sul presunto interesse del Fenerbahce per Fofana: l’unica trattativa in piedi è quella per Nkunku

Il calciomercato è fatto di indiscrezioni che corrono veloci, ma altrettanto rapide possono essere le smentite che ristabiliscono la realtà dei fatti. Nelle ultime ore, l’asse Milano-Istanbul è diventato incandescente non solo per la trattativa legata a Christopher Nkunku, ma anche per presunti interessi dei turchi verso altri pilastri della rosa di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, la smentita: nessun contatto per Fofana

Nonostante alcune testate avessero ipotizzato un sondaggio del Fenerbahçe per il centrocampista francese, la notizia è stata categoricamente smentita da Yağız Sabuncuoğlu. L’insider turco, punto di riferimento per le vicende del club di Istanbul, ha chiarito che non è mai esistito alcun contatto ufficiale o informale tra il club turco e il Milan per Youssouf Fofana:

L’informazione di un interesse concreto è stata smentita dalle fonti dirette, chiudendo sul nascere un caso che avrebbe potuto agitare lo spogliatoio rossonero. Centralità di Fofana: Per Allegri, il francese è un elemento intoccabile del centrocampo a cinque, fondamentale per gli equilibri tra difesa e attacco. Una sua partenza a gennaio non è mai stata presa in considerazione dalla dirigenza, se non di fronte a offerte “fuori mercato” che, al momento, non sono pervenute.

Focus solo su Nkunku

L’unico vero tavolo aperto tra le due società riguarda Christopher Nkunku. Il Fenerbahçe sta concentrando tutti i suoi sforzi economici e diplomatici per strappare il fantasista francese al Diavolo, cercando di abbassare le richieste di Igli Tare (fissate a 35 milioni) verso una cifra più vicina ai 25-30 milioni.