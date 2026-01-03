Calciomercato
Mercato Milan, bomba dalla Turchia: Fenerbahce pronto a viaggiare in Italia per Nkunku? Ultime
Mercato Milan, importante indiscrezione dalla Turchia: il Fenerbahce pronto a volare in Italia per chiudere l’operazione coi rossoneri
Il mercato di gennaio 2026 entra nel vivo con una trattativa che potrebbe cambiare il volto dell’attacco rossonero. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato turco Yağız Sabuncuoğlu, il Fenerbahçe ha messo Christopher Nkunku in cima alla propria lista dei desideri per rinforzare il reparto offensivo di Domenico Tedesco.
Mercato Milan, braccio di ferro sulle cifre: 35 vs 25 milioni
La trattativa tra i due club è ufficialmente iniziata, ma resta da colmare una distanza economica non banale:
- La richiesta del Milan: Per lasciar partire il francese, arrivato dal Chelsea solo sei mesi fa, la dirigenza rossonera chiede 35 milioni di euro. L’obiettivo è recuperare l’investimento estivo ed evitare una minusvalenza.
- La strategia turca: Il Fenerbahçe sta spingendo per abbassare il prezzo a 25 milioni di euro. Sabuncuoğlu riferisce che, non appena verrà raggiunto un accordo di massima, è già programmato un blitz della dirigenza turca a Milano per chiudere l’affare.
- La posizione di Nkunku: Sebbene il club spinga per la cessione dopo un avvio di stagione complicato (un solo gol prima della recente doppietta al Verona), il giocatore sembra inizialmente intenzionato a giocarsi le sue carte a San Siro.
Caccia al sostituto: l’ombra di Füllkrug
Igli Tare e Massimiliano Allegri non vogliono farsi trovare impreparati. Con la possibile partenza di Nkunku, il Milan ha già iniziato a sondare il terreno per un nuovo numero 9:
- Niclas Füllkrug: Il tedesco è già arrivato in prestito dal West Ham per dare peso all’area di rigore, ma la cessione definitiva di Nkunku potrebbe spingere il club a un ulteriore investimento nel reparto.
- Altre piste: Restano monitorati profili come Dovbyk (Roma) e potenziali occasioni dell’ultimo minuto per garantire ad Allegri i gol necessari per la corsa scudetto.