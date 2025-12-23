Calciomercato Milan, arrivano smentite su Dier: al momento nessun contatto col Monaco. La situazione

Calciomercato Milan, piovono importanti smentite sul presunto interesse dei rossoneri per Dier del Monaco: i dettagli

Nonostante il nome di Eric Dier sia circolato con insistenza nelle ultime ore come possibile rinforzo per la difesa di Massimiliano Allegri, la realtà dei fatti sembra essere molto diversa. A fare chiarezza è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha smentito categoricamente l’esistenza di una trattativa tra il club rossonero e il Monaco.

Calciomercato Milan, smentite per Dier: Il feedback che manca

Secondo quanto riportato dal giornalista, la pista che porterebbe il difensore inglese a San Siro è, al momento, totalmente inattiva:

Zero contatti: Il Monaco, club che detiene il cartellino di Dier non ha ricevuto alcun segnale, né formale né informale, da parte del Milan.

Il Monaco, club che detiene il cartellino di Dier non ha ricevuto alcun segnale, né formale né informale, da parte del Milan. Nessuna offerta: Nonostante l’identikit di Dier (centrale esperto e duttile) corrisponda a quello cercato da Igli Tare , non è stata intavolata alcuna discussione sulla fattibilità di un prestito per gennaio.

Nonostante l’identikit di Dier (centrale esperto e duttile) corrisponda a quello cercato da , non è stata intavolata alcuna discussione sulla fattibilità di un prestito per gennaio. Attesa vigile: Romano ha precisato che “dovesse muoversi qualcosa ve lo faremo sapere”, ma ad oggi il club monegasco non ha nulla in mano che possa far pensare a un addio del giocatore verso l’Italia.

La difesa resta un rebus

Il raffreddamento della pista Dier si aggiunge alle difficoltà incontrate per Gatti (muro della Juve sul prestito) e Skriniar (blindato dal Fenerbahçe). La strategia del Milan resta però invariata: non si faranno investimenti pesanti a gennaio, puntando solo su occasioni a costo zero o prestiti vantaggiosi.