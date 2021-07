Calciomercato Milan, si valutano due obiettivi esteri: il punto

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il Milan continua a lavorare in sede di calciomercato: seguiti due profili esteri

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il Milan continua a lavorare in sede di calciomercato per rinforzare la propria rosa. La dirigenza rossonera non ha ottenuto il sì del Manchester United per la cessione in prestito di Diogo Dalot e ora concentra le proprie forze nel prendere il laterale del Real Madrid Alvero Odriozola con la medesima formula.

Per il centrocampo è sempre possibile il ritorno a Milanello di Tiemoué Bakayoko con il Milan che lavora con la dirigenza del Chelsea per ottenere il sì al prestito del centrocampista francese.