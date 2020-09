Calciomercato Milan, si tratta per Hauge ma la priorità resta il difensore

Calciomercato Milan: si tratta il classe ’99 Jens Petter Hauge del Bodo/Glimt ma la priorità per Maldini e Massara resta il difensore

Secondo quanto affermato dall’esperto di calciomercato Daniele Longo, il Milan starebbe trattando in queste ore l’acquisto dal Bodo/Glimt dell’attaccante norvegese classe ’99 Jens Petter Hauge. Il giocatore era stato già monitorato dagli scout rossoneri e la buona prestazione di giovedì sembra aver ulteriormente convinto la dirigenza che si starebbe muovendo in tempi brevi per trovare l’accordo per l’acquisto del giocatore valutato intorno ai 2 milioni di euro.

In attesa di comprendere la fattibilità dell’operazione, il Milan tiene però alta la priorità sul difensore centrale: Nastasic resta un’operazione virtualmente definita ma le prime scelte restano altre.