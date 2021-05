Calciomercato Milan, si scalda la pista Ilicic: la situazione

Calciomercato Milan, quella di domani potrebbe essere l’ultima gara di Ilicic a Bergamo: l’ipotesi Milan è sempre più concreta

Calciomercato Milan, i rossoneri si avvicinano sempre di più a Josip Ilicic. Lo sloveno, che domani sarà avversario proprio dei rossoneri in una sfida decisiva per la qualificazione Champions, ha chiesto da tempo la cessione a Percassi e sta spingendo per il trasferimento a Milano.

AL POSTO DI CALHA – Secondo calciomercato.com, con il rinnovo di Calhanoglu ancora in alto mare, i rossoneri starebbero pensando proprio allo sloveno per rinforzare la trequarti della prossima stagione. L’idea di Maldini sarebbe quella di spendere una cifra fra i 4 e i 6 milioni di euro per il cartellino mentre l’ingaggio non sarebbe un problema: Ilicic guadagna 1.8 milioni fino al 2022, trovare un’intesa sulle stesse cifre non rappresenterebbe un grande problema.