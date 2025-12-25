Calciomercato Milan, valori di mercato Serie A: rossoneri di Allegri volano, crollano Juventus e Inter. Segui le ultimissime

Le ultime analisi economiche sulle rose del massimo campionato italiano delineano un quadro di profondo cambiamento gerarchico. Mentre le storiche corazzate come Inter e Juventus subiscono pesanti flessioni nei loro asset, il Milan emerge come l’unica realtà in controtendenza tra le big. Secondo i nuovi dati di mercato, il club di via Aldo Rossi consolida la sua posizione nel gotha del calcio italiano, raccogliendo i frutti della gestione sportiva affidata a Igli Tare, il Direttore Sportivo albanese maestro delle plusvalenze e dello scouting internazionale.

Il Diavolo cresce: l’effetto Allegri e i gioielli rossoneri

Sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese che ha riportato pragmatismo e solidità difensiva a Milanello, il valore complessivo della rosa è schizzato a 485,5 milioni di euro. Si tratta di un incremento del 3% rispetto a ottobre, un dato che permette ai rossoneri di blindare il terzo gradino del podio economico nazionale.

Tra i pilastri di questa crescita troviamo Rafael Leão, l’ala sinistra portoghese famosa per i suoi strappi devastanti, che si conferma il calciatore più prezioso dei meneghini con una valutazione di 70 milioni. Fondamentale anche l’apporto di Christian Pulisic, l’esterno offensivo statunitense dotato di grande visione di gioco, il cui valore si attesta stabilmente sui 60 milioni.

Crisi Juventus e tenuta Inter: i numeri delle rivali

In vetta rimane l’Inter, sebbene faccia registrare una perdita di 24 milioni, scendendo a 670,3 milioni. Il valore dei nerazzurri è sostenuto da Lautaro Martínez, il capitano argentino e attuale “top player” del valore di mercato in Italia con 85 milioni.

Situazione ben più critica per la Juventus, che subisce il tracollo più vistoso: un pesante -53 milioni di valutazione complessiva. La rosa a disposizione di Luciano Spalletti, il tecnico toscano celebre per il suo calcio propositivo e moderno, scende a 551,7 milioni. L’unica nota lieta per i bianconeri è il talento di Kenan Yıldız, il fantasista turco classe 2005, la cui valutazione è esplosa toccando i 75 milioni.

La sorpresa Como e il fattore Nico Paz

L’aggiornamento mette in luce anche la clamorosa ascesa del Como, vera rivelazione dell’anno con un balzo di 39 milioni. Il traino è rappresentato da Nico Paz, il trequartista argentino dal mancino fatato, il cui valore ha raggiunto i 65 milioni, rendendolo uno dei pezzi pregiati del mercato seguiti con attenzione anche dal DS del Diavolo Igli Tare.