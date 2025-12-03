Calciomercato Milan, ballottaggio Sergio Ramos Thiago Silva? I rossoneri registrano le proposte e prendono tempo. Cosa sta succedendo

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno ricevuto le candidature sia di Sergio Ramos che di Thiago Silva: riflessioni in corso

Lo scenario per il reparto difensivo del Milan in vista della finestra di mercato di gennaio si sta arricchendo di suggestioni e nomi altisonanti. La priorità della dirigenza, come più volte evidenziato, è l’inserimento di un centrale d’esperienza e le mosse in tal senso sono seguite con attenzione da Luca Cohen.

Il giornalista ha rilanciato con forza la volontà di Thiago Silva di tornare in Europa per un’ultima avventura di sei mesi. L’ex capitano, che si libererà dal Fluminense, avrebbe una chiara preferenza per i colori rossoneri. Come raccontato da Cohen e altri, la sua volontà è quella di chiudere il cerchio a Milano.

Tuttavia, il difensore brasiliano non è l’unico fuoriclasse ad essersi proposto al Milan. Anche Sergio Ramos, altra icona del calcio mondiale, avrebbe offerto i suoi servigi al club rossonero. L’interesse di campioni di questo calibro sottolinea l’attrattiva ritrovata del Milan sulla scena internazionale, capace di far gola anche ai giocatori più prestigiosi.

Nonostante l’evidente interesse e la pressione mediatica, la situazione è ancora in fase di stallo. Come ha precisato Luca Cohen, al momento il Milan «non ha dato risposte né negative, né positive». La dirigenza sta valutando con estrema cautela i pro e i contro di entrambe le operazioni, soprattutto considerando il fattore anagrafico e le esigenze tattiche di Allegri. Il mercato in difesa è apertissimo, ma tutto dipende da come la situazione «evolve».

