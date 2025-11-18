Calciomercato Milan, Santiago Gimenez nel mirino della Premier League: sondaggi in corso. Il messicano parte solo per questa cifra

Calciomercato Milan, sondaggi dalla Premier League per Santiago Gimenez: i rossoneri fissano il prezzo a 25 milioni di euro

Nonostante la stagione finora piuttosto deludente di Santiago Giménez, che fatica a trovare la via del gol, l’attaccante messicano ha attirato l’interesse del mercato inglese. Secondo quanto riportato da Tuttosport, alcuni club di Premier League avrebbero già effettuato dei sondaggi per il centravanti.

Calciomercato Milan, le condizioni per la cessione di Santiago Gimenez

Perché il Milan possa aprire alla partenza dell’ex Feyenoord a titolo definitivo, devono verificarsi due condizioni imprescindibili:

Offerta Congrua: Serve una proposta economica di almeno 25 milioni di euro per l’acquisto del cartellino. Destinazione Gradita: La squadra acquirente deve essere gradita al giocatore stesso.

La fiducia di Tare e del club

Nonostante i rumors di mercato e le prestazioni al di sotto delle aspettative, la società rossonera ha ribadito la massima fiducia in Giménez.

Prima della gara Milan-Roma, il Direttore Sportivo Igli Tare è intervenuto su DAZN per commentare il momento difficile dell’attaccante: «Gimenez è in un periodo no, ma vorrei dire che ha tutta la fiducia della società e soprattutto dello staff».

Tare ha attribuito le difficoltà anche alla lesione alla caviglia: «Il suo infortunio è arrivato in un momento che non ci voleva però guardiamo avanti. Fanno parte del gioco queste cose». Dunque, sebbene il giocatore sia sul taccuino inglese, il Milan si mostra compatto e fiducioso sul suo recupero, ma pronto ad ascoltare offerte monstre.