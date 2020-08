Calciomercato Milan: salgono le quotazioni di Pezzella per la difesa

Viste le alte richieste per Milenkovic, la dirigenza rossonera avrebbe virato sul difensore argentino come rinforzo per la difesa

Come riporta Tuttosport, il Milan starebbe valutando l’ipotesi di arrivare a German Pezzella della Fiorentina. Il nome circola da qualche giorno, in particolare in ottica di scambio con Duarte.

Nelle ultime ore, però, la dirigenza rossonera starebbe virando decisamente sull’argentino, soprattutto per via delle richieste economiche elevate che il presidente Commisso ha avanzato per Milenkovic, primo vero obiettivo per la difesa.