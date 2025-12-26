Calciomercato Milan, Sabatini avvisa Tare: «Non può fermarsi a solo una punta. C’è un grande rimpianto per il Milan»

Calciomercato Milan, Sandro Sabatini ha mandato un messaggio forte al direttore sportivo rossonero Igli Tare

Nel corso del podcast Number 1, condotto da Giuseppe Cruciani, Ivan Zazzaroni e Sandro Sabatini, quest’ultimo dopo aver promosso l’acquisto di Niclas Fullkrug per l’attacco ha sottolineato come a suo avviso i rossoneri abbiano bisogno anche di un difensore centrale. Queste le sue parole:

DE WINTER DELUDENTE – «Il Milan però non può fermarsi a solo una punta e deve anche concentrarsi su un difensore anche perchè il responso arrivato dalla Supercoppa italiana arrivato da De Winter è stato abbastanza deludente, quindi il Milan giocando con la difesa a tre ha bisogno in rosa almeno un quinto difensore».

RIMPIANTO THIAGO SILVA – «Qui c’è il grande rimpianto che si chiama Thiago Silva che alla fine è andato al Porto. Farsi sfuggire Thiago Silva che voleva tornare bisogna impegnarsi. Siccome il Milan si è vantato anche per primo, tra le società italiane, di affidarsi ad algoritmi e a scelte più scientifiche, propongo la ricerca la ricerca con algoritmi, con football intelligence ovvero un enorme database che può offrire profili interessanti per il Milan in difesa».