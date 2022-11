Calciomercato Milan: sfuma Romero? Pronto il rinnovo con la Lazio

Romero è sicuramente uno dei giocatori più chiacchierati in questi giorni. Anche il Milan cii avrebbe pensato ma per lui è pronto il rinnovo

Luka Romero è sicuramente uno dei giocatori più chiacchierati in questi giorni. E per lui il rinnovo con la Lazio ora sembra a un passo.

I corteggiatori per il giovane attaccante di certo non mancano. Come sottolineato dall’edizione de La Repubblica, anche il Milan ci avrebbe fatto un pensiero. Il suo futuro però sembrerebbe essere ancora in biancoceleste. A breve dovrebbe arrivare la firma sul prolungamento del contratto, che scadrebbe nel 2026. Previsto anche un ritocco dell’ingaggio, che dovrebbe essere raddoppiato.