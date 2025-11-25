Calciomercato Milan, Romano conferma: «I rossoneri non lo stanno assolutamente seguendo per gennaio»

Calciomercato Milan, Fabrizio Romano, noto giornalista, ha confermato il mancato interesse dei rossoneri per David in vista di gennaio

Continuano a circolare con insistenza i rumors attorno al futuro di Jonathan David, attaccante in forza alla Juve accostato spesso nell’ultimo periodo anche al Milan, ma Fabrizio Romano ha fornito un quadro preciso della situazione tramite il suo canale YouTube. Secondo il noto giornalista, non solo la Vecchia Signora non ha alcuna intenzione di liberarsi del calciatore a gennaio, ma anche lo stesso giocatore vuole mettersi in gioco in bianconero per «cambiare le cose» ed eventualmente valutare poi la sua situazione solo in estate. La speranza della Vecchia Signora è che David possa ripetere il percorso fatto al Lille, dove «anche in Francia ha faticato all’inizio, poi da dicembre ha iniziato a segnare».

Calciomercato Milan, niente David: parla Moretto

Nel video di Romano è intervenuto poi anche Matteo Moretto, che ha confermato con decisione come l’opzione rossonera non sia mai stata davvero concreta e non lo sia nemmeno oggi. David è stato collegato al club di via Aldo Rossi per due estati di seguito, ma la distanza è sempre stata netta.

IL MILAN NON È UN OBIETTIVO CALDO – «Per due estati David è stato accostato al Milan. L’anno scorso non c’era il gradimento totale di Fonseca, non c’era l’ok totale dunque dal punto di vista tecnico. Nell’estate 2025 il canadese si è liberato a zero, ma non era un’operazione da Milan considerate stipendio e commissioni, dunque anche in questo caso non è stato vicino al Milan. E vi posso dire che nemmeno oggi è un nome caldo per i rossoneri, anzi». Moretto ha concluso, concordando con Romano, che «Continua comunque a non risultare l’opzione Milan» anche secondo le sue fonti.